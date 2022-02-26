«Эдмонтон» нанёс «Флориде» третье поражение подряд благодаря хет-трику Дерека Райана

Только что в Санрайз (США) на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали победу со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).
За «Флориду» отличился Антон Лунделль, а Александр Барков оформил дубль, у «Эдмонтона» хет-трик оформил Дерек Райан, также шайбу забросил Леон Драйзайтль.
Таким образом, «Эдмонтон» прервал двухматчевую серию поражений, «Флорида» не выигрывает уже три встречи подряд.
Напомним, в случае победы «Пантерз» обошли бы «Каролину Харрикейнз» и вышли бы на первое место в таблице Восточной конференции. На данный момент у команды 75 очков после 53 игр.
«Эдмонтон» набрал 61 балл в 52 встречах и сейчас занимает восьмую строчку на Западе.
- 26 февраля 2022
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
22:38
-
22:08
-
21:04
-
20:58
-
20:15
-
19:58
-
19:24
-
19:06
-
18:47
-
17:04
-
16:56
-
15:55
-
15:34
-
15:09
-
14:37
-
14:01
-
14:00
-
13:30
-
13:14
-
12:55
-
12:24
-
12:00
-
11:43
-
11:38
-
11:14
-
10:55
-
10:52
-
10:41
-
10:32
-
10:00
-
09:37
-
09:10