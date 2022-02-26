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«Эдмонтон» нанёс «Флориде» третье поражение подряд благодаря хет-трику Дерека Райана

«Эдмонтон» нанёс «Флориде» третье поражение подряд благодаря хет-трику Дерека Райана
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Только что в Санрайз (США) на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали победу со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

За «Флориду» отличился Антон Лунделль, а Александр Барков оформил дубль, у «Эдмонтона» хет-трик оформил Дерек Райан, также шайбу забросил Леон Драйзайтль.

Таким образом, «Эдмонтон» прервал двухматчевую серию поражений, «Флорида» не выигрывает уже три встречи подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Райан (Фёгеле, Шор) – 10:14 (5x5)   1:1 Лунделль (Ватрано, Райнхарт) – 11:50 (5x5)   2:1 Барков (Дюклер, Экблад) – 16:38 (5x4)   2:2 Райан (Маклауд, Ниемеляйнен) – 27:29 (5x5)   2:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 30:04 (5x4)   2:4 Райан (Кейн, Макдэвид) – 39:16 (5x5)   3:4 Барков (Юбердо, Дюклер) – 55:51 (5x4)

Напомним, в случае победы «Пантерз» обошли бы «Каролину Харрикейнз» и вышли бы на первое место в таблице Восточной конференции. На данный момент у команды 75 очков после 53 игр.

«Эдмонтон» набрал 61 балл в 52 встречах и сейчас занимает восьмую строчку на Западе.

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