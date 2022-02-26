«Эдмонтон» нанёс «Флориде» третье поражение подряд благодаря хет-трику Дерека Райана

Только что в Санрайз (США) на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». В этом матче гости одержали победу со счётом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).



За «Флориду» отличился Антон Лунделль, а Александр Барков оформил дубль, у «Эдмонтона» хет-трик оформил Дерек Райан, также шайбу забросил Леон Драйзайтль.



Таким образом, «Эдмонтон» прервал двухматчевую серию поражений, «Флорида» не выигрывает уже три встречи подряд.

Напомним, в случае победы «Пантерз» обошли бы «Каролину Харрикейнз» и вышли бы на первое место в таблице Восточной конференции. На данный момент у команды 75 очков после 53 игр.

«Эдмонтон» набрал 61 балл в 52 встречах и сейчас занимает восьмую строчку на Западе.