Гол Евгения Малкина принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Рейнджерс», Панарин — без очков

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол за «Питтсбург» забил российский нападающий Евгений Малкин. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 25 бросков.

Таким образом, «Питтсбург» прервал трёхматчевую серию поражений. «Рейнджерс», в свою очередь, потерпели первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Рейнджерс» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».