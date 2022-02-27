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Малкин вышел на второе место по количеству победных голов за «Питтсбург»

Малкин вышел на второе место по количеству победных голов за «Питтсбург»
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Российский нападающий «Питсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на второе место по количеству победных голов за клуб, сообщается в «твиттере» StatsCentre.

Напомним, Малкин забил победный гол в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Таким образом, он забил 75-й победный гол за «Питтсбург» и вышел на второе место по этому показателю. Россиянин обогнал Марио Лемьё, на счету которого 74 победных гола.

Первое место занимает Яромир Ягр, который забил 78 победных голов.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин принял участие в 18 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 11 результативных передач.

Всего на счету россиянина в НХЛ 958 голов, в которых он забил 432 гола и сделал 691 результативную передачу.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс».

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