«Колорадо» выиграл у «Вегаса», «Бостон» обыграл «Сан-Хосе»

Завершились два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом из них в Парадайсе (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).



В составе хозяев отличились Чандлер Стивенсон и Джонатан Маршессо. У гостей голами отметились Андре Бураковски, Джей Ти Комфер и Натан Маккиннон.

Отметим, «Колорадо» возглавляет таблицу на Западе, набрав 82 очка после 53 игр.

Параллельно в Сан-Хосе проходил матч на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», где «Сан Хосе Шаркс» принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).



Единственную шайбу хозяев забил Тимо Майер, у гостей дубль оформил Брэд Маршан, ещё одна шайба на счету Патриса Бержерона.