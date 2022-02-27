«Колорадо» выиграл у «Вегаса», «Бостон» обыграл «Сан-Хосе»
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Завершились два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом из них в Парадайсе (США) на «Ти-Мобайл Арене» «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш» и уступил 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).
В составе хозяев отличились Чандлер Стивенсон и Джонатан Маршессо. У гостей голами отметились Андре Бураковски, Джей Ти Комфер и Натан Маккиннон.
Отметим, «Колорадо» возглавляет таблицу на Западе, набрав 82 очка после 53 игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Стивенсон (Айкел, Теодор) – 04:07 (5x5) 1:1 Бураковски (Ньюхук, Жирар) – 07:10 (5x5) 2:1 Маршессо (Смит) – 08:31 (5x5) 2:2 Комфер (Джонсон, О'Коннор) – 45:40 (5x5) 2:3 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 46:06 (5x5)
Параллельно в Сан-Хосе проходил матч на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», где «Сан Хосе Шаркс» принимал «Бостон Брюинз» и уступил со счётом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
Единственную шайбу хозяев забил Тимо Майер, у гостей дубль оформил Брэд Маршан, ещё одна шайба на счету Патриса Бержерона.
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