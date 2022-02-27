«Вывел из равновесия». Кожевников жёстко ответил Задорову на слова о ситуации на Украине

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на слова защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова о ситуации на Украине.

«Честно скажу, меня ещё утром вывел из равновесия защитник «Калгари» Никита Задоров с его лозунгом: «Нет войне. Остановите это!»

Таких, как Задоров, у нас в хоккее, к счастью, немного, у вас, в журналистике и так называемом шоу-бизнесе, их, вижу, побольше. Это типичное дитя девяностых, которое не знает всех плюсов и минусов эпохи СССР и которое воспитывалось на обломках страны. Для него то, что показывает «си-эн-эн» с «би-би-си», то и истина.

Мыслительного процесса – нуль. К сожалению, в нынешнем поколении детей «Инстаграма» таких тоже немало.

Мы – люди советских поколений, привыкли всё ставить под сомнение, читать и строчки, и между строк. Посоветую Никите взять у нас хотя бы критическое мышление.

Считаю, что для начала тому же Задорову, да и многим легионерам НХЛ имеет смысл послушать проповедь отца Андрея Ткачёва: «Война не начинается, война заканчивается. И тот, кто не знал, что она началась и давно идёт, тот просто сволочь».



Если бы Задоров вывешивал свои «но уор» в те годы, когда бомбили Донбасс и заживо сжигали людей в Одессе, у меня в эти тяжёлые дни не возникло бы к нему вопросов. Но для людей с одной извилиной того, чего не существует в «си-эн-эн», не существует и в природе. И это касается не только Задорова, но и всех его братьев по разуму.



Посмотрел вчера пару американских и европейских телеканалов. Я в шоке! Везде только одна точка зрения, людей просто зомбируют, нас даже не пытаются понять, мы для них изначально варвары! Не удивлён, что Задоров попался на эту оголтелую пропаганду. Надо таких людей лечить!

А Задорову хочу дать один совет – может, пригодится. Сколько бы он ни клевал свою страну, отношение к нему североамериканцев это не изменит, будущий контракт не гарантирует, зато для России он станет чужим. Тем более что на последнем чемпионате мира Задоров был одним из главных разочарований. Поэтому об «Инстаграме» советую забыть, о профессии вспомнить. Всё внимание – тренировкам, они и вылечат!» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.