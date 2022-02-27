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Картер: Шестёркин — он чертовски хорош. Нам повезло, что мы смогли забить ему

Картер: Шестёркин — он чертовски хорош. Нам повезло, что мы смогли забить ему
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» поделился мнением об игре голкиперов обеих команд.

«Оба вратаря были невероятны сегодня. Джерри спас нас несколько раз в по-настоящему ключевых моментах. Он сыграл огромную роль в нашей победе.

С другой стороны, Шестёркин – он чертовски хорош. Играть против него невесело. Нам пришлось бороться изо всех сил, и нам повезло, что мы смогли забить ему», – цитирует Картера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, единственную шайбу в матче забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 34 матча и оформил три шат-аута. Для Джерри эта встреча стала четвёртой сухой в сезоне.

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