Картер: Шестёркин — он чертовски хорош. Нам повезло, что мы смогли забить ему
Поделиться
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» поделился мнением об игре голкиперов обеих команд.
«Оба вратаря были невероятны сегодня. Джерри спас нас несколько раз в по-настоящему ключевых моментах. Он сыграл огромную роль в нашей победе.
С другой стороны, Шестёркин – он чертовски хорош. Играть против него невесело. Нам пришлось бороться изо всех сил, и нам повезло, что мы смогли забить ему», – цитирует Картера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, единственную шайбу в матче забросил российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
В текущем сезоне Шестёркин провёл 34 матча и оформил три шат-аута. Для Джерри эта встреча стала четвёртой сухой в сезоне.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
12:16
-
11:32
-
11:19
-
10:33
-
09:10
-
08:42
-
08:29
-
08:03
-
06:39
-
06:08
-
05:52
-
05:40
-
02:26
-
01:45
-
00:17
-
00:00
- 26 февраля 2022
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
22:38
-
22:08
-
21:04
-
20:58
-
20:15
-
19:58
-
19:24
-
19:06
-
18:47
-
17:04
-
16:56
-
15:55
-
15:34
-
15:09
-
14:37
-
14:01
Партнерский контент