Рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ

27 февраля рижское «Динамо» объявило о выходе из Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный «твиттер» команды из Латвии.

Напомним, 26 февраля председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявлял о том, что команда не рассматривала выход из лиги, так как текущий сезон для рижан завершился.

Команда была основана в 2008 году, тогда же она стала выступать в КХЛ.

В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда занимала последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.

Отметим, что молодёжная команда МХК «Рига» также покинула Молодёжную хоккейную лигу.