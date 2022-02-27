Терещенко — о снятии «Динамо» Рига: очень грустно. В Риге великолепные болельщики

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу.



«Очень грустно, когда из-за политических мотивов команды покидают лигу. Так быть не должно. Это всё грустно и очень жалко. Рижское «Динамо» – клуб с историей. Там всегда работали классные тренеры. Рига — потрясающий город, там великолепные болельщики», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Команда была основана в 2008 году, тогда же она стала выступать в КХЛ.



В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда занимала последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.