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Терещенко — о снятии «Динамо» Рига: очень грустно. В Риге великолепные болельщики

Терещенко — о снятии «Динамо» Рига: очень грустно. В Риге великолепные болельщики
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу.

«Очень грустно, когда из-за политических мотивов команды покидают лигу. Так быть не должно. Это всё грустно и очень жалко. Рижское «Динамо» – клуб с историей. Там всегда работали классные тренеры. Рига — потрясающий город, там великолепные болельщики», – сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Команда была основана в 2008 году, тогда же она стала выступать в КХЛ.

В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда занимала последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.

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