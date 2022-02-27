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Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет

Плющев: выходя из КХЛ, «Динамо» Рига стреляет себе в ногу — наш хоккей ничего не потеряет
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на решение рижского «Динамо» покинуть Континентальную хоккейную лигу.

«Выход рижского «Динамо» из КХЛ на лигу никак не повлияет. Уровень хоккеистов там далеко не высокий, поэтому на общем уровне мастерства в КХЛ это точно не скажется. А вот на них это точно повлияет, поэтому что за счёт участия в КХЛ рижане поднимали свой уровень хоккея, чтобы достойно выглядеть на международном уровне.

Сомневаюсь, что в «Динамо» останутся прежние игроки. У клуба было смешанное финансирование, им помогали из России. Думаю, выходя из КХЛ, рижское «Динамо» стреляет себе же в ногу, если не в голову. Наш хоккей от этого точно не потеряет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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