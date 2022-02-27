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Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу

Плющев — о словах Гретцки: МЧМ без сборной России — нонсенс. ИИХФ не пойдёт на поводу
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на слова лучшего снайпера и бомбардира в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Уэйна Гретцки, который предложил лишить Россию права играть на молодёжном чемпионате мира.

«Международный хоккей — это всё-таки не вотчина господина Грецки. Он выдающийся игрок, но далеко не выдающийся менеджер или тренер. Наверное, человек хочет реализовать себя в политике, поэтому пытается обратить на себе внимание всякими правдами и неправдами.

Не думаю, что ИИХФ пойдёт на поводу всех этих событий и вещей. Все прекрасно понимают, что ни один чемпионат мира — будь то взрослый или молодёжный, не может пройти без хоккейной сборной России — это нонсенс», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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