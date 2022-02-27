Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ.
«Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компромиссных решениях. Но сейчас идёт война, гибнут люди, и в это время заниматься спортом, думать о нём – неправильно, поэтому приняли такое решение.
Это решение навсегда или есть шанс, что «Динамо» ещё вернётся в КХЛ? Никакие решения никогда не принимаются навсегда. Если ситуация стабилизируется, начнутся переговоры, всё вернётся к нормальной жизни, то надеюсь, что не только мы, но и все спортивные организации вернутся к пересмотру своих решений. Огромное спасибо всем нашим друзьям за сотрудничество все эти годы и за поддержку латвийского хоккея, без которой рижское «Динамо» не могло бы играть в КХЛ.
Мы так надеемся, что ситуация дальше не ухудшится. Боимся более крупных последствий. Все должны быть очень осторожны и думать, что делаем.
Сейчас клуб поставлен на паузу или будем подавать заявку в латвийскую лигу? Мы поставим всё на паузу и будем с большой надеждой ждать, чтобы стороны сели за стол переговоров. Может, со временем и санкции отменят. Надеемся, жизнь войдёт в своё русло.
Насколько выход «Динамо» из КХЛ скажется на латвийском хоккее? Какой сейчас может быть латвийский или российский хоккей, какой сейчас спорт? С одной стороны – где-то продолжаются игры. Вчера «ПСЖ» играл, в Америке гольф показывают. Эти люди живут в другой плоскости, а мы живём здесь. И у нас ситуация очень тяжёлая и сложная, идёт война», – сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 27 февраля 2022
-
15:19
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:11
-
14:01
-
13:59
-
13:54
-
13:29
-
12:16
-
11:32
-
11:19
-
10:33
-
09:10
-
08:42
-
08:29
-
08:03
-
06:39
-
06:08
-
05:52
-
05:40
-
02:26
-
01:45
-
00:17
-
00:00
- 26 февраля 2022
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
22:38
-
22:08
-
21:04
-
20:58
-
20:15