Председатель совета директоров рижского «Динамо» объяснил выход команды из КХЛ

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис объяснил, почему команда вышла из КХЛ.



«Мы всё время надеялись, что будут переговоры и конфликт закончится быстро на компромиссных решениях. Но сейчас идёт война, гибнут люди, и в это время заниматься спортом, думать о нём – неправильно, поэтому приняли такое решение.

Это решение навсегда или есть шанс, что «Динамо» ещё вернётся в КХЛ? Никакие решения никогда не принимаются навсегда. Если ситуация стабилизируется, начнутся переговоры, всё вернётся к нормальной жизни, то надеюсь, что не только мы, но и все спортивные организации вернутся к пересмотру своих решений. Огромное спасибо всем нашим друзьям за сотрудничество все эти годы и за поддержку латвийского хоккея, без которой рижское «Динамо» не могло бы играть в КХЛ.

Мы так надеемся, что ситуация дальше не ухудшится. Боимся более крупных последствий. Все должны быть очень осторожны и думать, что делаем.

Сейчас клуб поставлен на паузу или будем подавать заявку в латвийскую лигу? Мы поставим всё на паузу и будем с большой надеждой ждать, чтобы стороны сели за стол переговоров. Может, со временем и санкции отменят. Надеемся, жизнь войдёт в своё русло.

Насколько выход «Динамо» из КХЛ скажется на латвийском хоккее? Какой сейчас может быть латвийский или российский хоккей, какой сейчас спорт? С одной стороны – где-то продолжаются игры. Вчера «ПСЖ» играл, в Америке гольф показывают. Эти люди живут в другой плоскости, а мы живём здесь. И у нас ситуация очень тяжёлая и сложная, идёт война», – сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.