Лаури Марьямяки расторг контракт с «Йокеритом»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки расторг контракт с клубом, сообщает официальный сайт финской команды.

Ещё в ноябре специалист сообщил, что по окончании сезона покинет команду. Марьямяки возглавлял «Йокерит» с 2018 года.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ досрочно завершился в начале февраля. «Йокерит» вошёл в состав участников плей-офф и в первом раунде должен был встретиться с московским «Спартаком», однако команда приняла решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.

Таким образом, москвичи автоматически прошли в следующий раунд, так как финскому клубу были засчитаны технические поражения.

Финский клуб выступает в лиге восьмой сезон (с сезона-2014/2015), наивысшим достижением является выход во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина в 2015 и 2018 годах, где они в обоих случаях уступали в серии ЦСКА (1-4 и 2-4 соответственно). В 2020 году финны также преодолели первый раунд, но плей-офф турнира был отменён из пандемии коронавируса.