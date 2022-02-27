Савицкис: как запретить русским участвовать в соревнованиях? Это уже дискриминация

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека, которые выступают против участия российских хоккеистов в различных турнирах.

«Не знаю, какое решение будет принято, но у меня лично и у многих во всём мире очень много друзей как в России, так и на Украине. Мы все очень переживаем, все поставлены в патовую ситуацию. Что нам делать, когда наши друзья и там и там? Ракеты летают, танки ездят, люди гибнут – это страшно. Такое ощущение, что страны, которые подальше от нас, так близко и кровно этого не чувствуют.

Гретцки призывает не пустить Россию на МЧМ в Канаду, Гашек – забанить российских игроков в НХЛ? Одно дело – организации, а другое – сами спортсмены. Как вы будете запрещать русским людям участвовать в соревнованиях, где они заявлены? Это что, теннисисту Медведеву, например, запретят играть? Не понимаю, это уже дискриминация по национальному признаку? Это уже ни в какие рамки не лезет. Мне кажется, надо понимать разницу между просто людьми и войной между государствами. Это очень сложный вопрос.

В любом государстве есть правительство, решениям которого надо подчиняться. Если Россия или Канада как государство примет решения в отношении отдельных спортсменов, придётся им подчиниться. Похожая ситуация была, когда государственная структура в Австралии приняла решение по Джоковичу. А когда это происходит между государствами по отношению к людям – спортсменам или, например, музыкантам – то такое решение было бы не совсем правильным. Но у войны свои законы…

Ситуация грустная и трагичная. Есть русская пословица – надежда умирает последней. Очень хотелось бы, чтобы стороны сели за стол и придумали мирное решение конфликта. Все на это надеемся», – сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.