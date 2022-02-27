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В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги

В КХЛ отреагировали на решение рижского «Динамо» покинуть состав участников лиги
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Пресс-служба КХЛ прокомментировала решение рижского «Динамо» покинуть состав лиги.

«Рижское «Динамо» выступало в Континентальной хоккейной лиге с момента её основания в 2008 году. Это интересная и самобытная команда, подарившая болельщикам множество ярких моментов.

На данный момент рижское «Динамо» уже завершило участие в сезоне-2021/2022. В ближайшее время клубы будут подавать заявки на участие в следующем сезоне согласно регламенту. Если клуб не подаст заявку на участие в следующем сезоне, он не будет включён в число участников чемпионата», – сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Команда была основана в 2008 году, тогда же она стала выступать в КХЛ.

В текущем сезоне рижане провели 45 матчей и набрали 37 очков. На момент досрочного завершения регулярного чемпионата команда занимала последнее, 12-е место в таблице Западной конференции.

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