«Даже сидя дома, он торчит в гараже, пытаясь стать лучше». Капитан «Тампы» — о Кучерове

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о российском форварде клуба Никите Кучерове.



«Я играю бок о бок с Кучем уже много лет и вижу многое из того, чего не видят болельщики с журналистами. Вы не видите, сколько труда он вкладывает за пределами льда.



Вспомните хотя бы прошлый сезон, в котором он не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате – и что затем сделал в плей-офф. Такого просто не бывает. Для того, что он показал в плей-офф, одного мастерства мало. Нужна железная воля, нужна решимость, которые достигаются трудом.



Когда мы говорим о лучших игроках мирового хоккея, между их успехами и количеством труда вне площадки есть прямая зависимость. Куч – один из тех парней, которые работают не покладая рук. Даже сидя дома, он постоянно торчит в своём гараже, пытаясь стать ещё лучше.



Конечно, возвращаться в игру после таких перерывов – далеко не идеальная ситуация, он вам сам это скажет. Но если кто-то на такое и способен – это он, что и доказал за последние пару лет», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

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