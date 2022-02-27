«Для тренера это фальшивое золото». Наставник «Детройта» — о 7:10 с «Торонто»

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал счёт встречи с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:10) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Это было интересно для болельщиков, но для тренера это фальшивое золото. То, что произошло сейчас на нашей арене — это было недостаточно хорошо с нашей стороны. Это и близко не было хорошо», — цитирует Блэшилла официальный сайт НХЛ.
Напомним, в составе «Торонто» отличились Илья Михеев, Вильям Нюландер, Майкл Бантинг, Давид Кемпф, Митчелл Марнер (покер), Ондржей Каше и Остон Мэттьюс.
У «Детройта» заброшенными шайбами отметились Лукас Рэймонд (дубль), Сэм Ганье, Филип Гронек, Картер Рауни, Джо Велено и Майкл Расмуссен.
«Торонто» забивал 10 голов за матч в своей истории 34 раза. «Детройт» 26 раз пропускал по 10 шайб за матч, последний раз — 2 декабря 2017 года с «Монреаль Канадиенс».
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