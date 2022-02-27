Каюмов: у меня есть мечта попробовать себя в НХЛ. Будем думать, как сложится

Нападающий «Локомотива» и сборной России по хоккею Артур Каюмов подвёл итоги прошедших Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о желании выступать в НХЛ.



«Когда сезон начинался, конечно, я не видел себя в сборной на Олимпиаде. Я сам постоянно задаюсь вопросом, как всё сложилось удачно для меня. Благодарен судьбе, что получилось здесь выступить. За последний месяц я получил колоссальный опыт, особенно в плане психологии. В первую очередь помог полуфинал со шведами. Мне кажется, для каждого из наших игроков одна эта игра была очень ценная, уже не говоря про весь турнир. Сейчас вернёмся в свои команды и будем показывать другой уровень.



Серебро? Всё-таки это олимпийская медаль. У кого-то раз в жизни такой турнир бывает. Конечно, эмоции положительные, хотя золото в финале с финнами было так близко. Довольствуюсь тем, что есть, все равно надо ценить такие моменты.



Как и у любого игрока, есть мечта попробовать себя когда-нибудь в НХЛ. И у меня она есть тоже. Будем думать, как сложится», — цитирует Каюмова официальный сайт НХЛ.