Новиков — о словах Гретцки про МЧМ: ему создали условия, что он не смог дать другую оценку

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также о высказывании Уэйна Гретцки про молодёжный чемпионат мира 2022 года.
«Я считаю, то, что «Йокерит» покинул КХЛ, — это плохо. И хоккеисты не в восторге от того, что больше не будут соревноваться с Хельсинки и Ригой. Честно говоря, я в печали. У нас, ветеранов «Спартака», хорошие условия на матчах, и мы бы с удовольствием сходили на эти игры. Лучше от того, что «Йокерит» снялся, не стало никому. Только что «Спартак» прошёл первый раунд. Хотя я уверен, что игроки команды всё равно хотели сыграть, а если проиграть, то в честной борьбе. Правильно Борис Александрович Майоров говорил: в том, что Финляндия стала олимпийским чемпионом, есть заслуга КХЛ и российского хоккея. Мы имеем право об этом говорить, а финны должны признать и сказать спасибо. Мы позволили иностранцам здесь развиваться, зарабатывать деньги и стать чемпионами. А «Йокерит» ещё мог бы стать первой иностранной командой, которая выиграла Кубок Гагарина.
Что думаю о высказываниях Уэйна Гретцки, который призвал не пускать сборную России на молодёжный чемпионат мира? При всей свободе западного мира люди там тоже зависимы, и политики, как мы видим, нагибают спорт и спортсменов. Я не думаю, что Гретцки вообще интересен этот вопрос. Считаю, ему создали такие условия, что он не смог дать другую оценку. Уэйна Гретцки уважали в СССР и России даже на уровне Канады! Очень плохо, что его вынуждают втягиваться в политику. А когда наши политики тоже говорят: «Давайте не будем участвовать в Олимпиаде!», я категорически против таких высказываний. Я знаю, что спорт — это труд и что люди мечтают попасть на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Надо беречь спорт. Я призываю к содружеству. Пройдёт немного времени, и в спорте найдётся много мудрых людей, которые сядут за стол переговоров», — цитирует Новикова «Рейтинг Букмекеров».
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