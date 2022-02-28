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Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Дэвид Перрон, Джордан Кайру и российский нападающий Павел Бучневич. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Нападающие Клим Костин и Владимир Тарасенко очков не набрали.

Таким образом, «Чикаго» потерпело четвёртое поражение за последние пять игр. «Сент-Луис», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Сент-Луис» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Шенн, Барбашёв) – 22:26 (5x5)   0:2 Бучневич (Томас) – 26:56 (5x5)   0:3 Перрон (Шенн, Фолк) – 38:08 (5x4)   0:4 Перрон – 43:04 (5x5)
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