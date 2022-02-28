Гол Бучневича и передача Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Дэвид Перрон, Джордан Кайру и российский нападающий Павел Бучневич. Российский форвард Иван Барбашёв отметился результативной передачей. Нападающие Клим Костин и Владимир Тарасенко очков не набрали.
Таким образом, «Чикаго» потерпело четвёртое поражение за последние пять игр. «Сент-Луис», в свою очередь, одержал четвёртую победу подряд.
В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз», а «Сент-Луис» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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