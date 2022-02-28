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«Виннипег» в результативном матче обыграл «Аризону», у Евгения Свечникова гол и передача

«Виннипег» в результативном матче обыграл «Аризону», у Евгения Свечникова гол и передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Адам Лаури, Блейк Уилер, Кайл Коннор (дважды) и российский нападающий Евгений Свечников. Также на счету Свечникова результативная передача.

За «Аризону» забивали Джейкоб Чикран, Барретт Хэйтон и Ник Ритчи.

Таким образом, «Аризона» потерпела второе поражение за последние три игры. «Виннипег», в свою очередь, прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Виннипег» встретится с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Лаури (Больё, Шмидт) – 07:39 (5x5)   1:1 Чикран (Колячонок, Эрикссон) – 10:16 (5x5)   1:2 Свечников (Больё, Дюбуа) – 10:59 (5x5)   2:2 Хэйтон (Ритчи, Чикран) – 16:40 (5x5)   3:2 Ритчи (Эрикссон, Хэйтон) – 33:56 (5x5)   3:3 Уилер (Шайфли, Штястны) – 43:17 (5x5)   3:4 Коннор (Свечников, Дюбуа) – 45:34 (5x5)   3:5 Коннор (Пионк) – 58:52 (en)
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