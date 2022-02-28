«Виннипег» в результативном матче обыграл «Аризону», у Евгения Свечникова гол и передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Адам Лаури, Блейк Уилер, Кайл Коннор (дважды) и российский нападающий Евгений Свечников. Также на счету Свечникова результативная передача.

За «Аризону» забивали Джейкоб Чикран, Барретт Хэйтон и Ник Ритчи.

Таким образом, «Аризона» потерпела второе поражение за последние три игры. «Виннипег», в свою очередь, прервал серию поражений из четырёх матчей.

В следующем матче «Аризона» сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Виннипег» встретится с «Монреаль Канадиенс».