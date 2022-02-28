Евгений Малкин набрал 20-е очко в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Единственный гол за «Питтсбург» забил Чад Руведел. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. Таким образом, Малкин набрал 20-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. В текущем сезоне россиянин принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 12 результативных передач.
Всего за карьеру в НХЛ Малкин сыграл 958 матчей, в которых забил 432 гола и сделал 692 результативные передачи.
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