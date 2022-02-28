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«Питтсбург» на выезде обыграл «Коламбус». У Малкина гол и результативная передача

«Питтсбург» на выезде обыграл «Коламбус». У Малкина гол и результативная передача
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» отличились Чад Руведел, Евгений Малкин и Сидни Кросби. За «Коламбус» забрасывали Оливер Бьёркстранд и Джек Рослович.

35-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и результативную передачу, проведя на льду 18 минут 33 секунды с показателем полезности «+1». Всего в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко с коэффициентом полезности «-5».

В составе «Коламбуса» вторым по игровому времени стал российский защитник Владислав Гавриков, проведший на площадке 26 минут 42 секунды. Он не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Рослович, Ворачек) – 04:43 (5x5)   1:1 Руведел (Малкин, Капанен) – 19:11   2:1 Рослович – 28:39 (5x5)   2:2 Малкин (Раст, Гюнцель) – 51:54 (5x4)   2:3 Кросби (Летанг, Раст) – 57:46 (5x5)
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