«Питтсбург» на выезде обыграл «Коламбус». У Малкина гол и результативная передача

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Питтсбурга» отличились Чад Руведел, Евгений Малкин и Сидни Кросби. За «Коламбус» забрасывали Оливер Бьёркстранд и Джек Рослович.

35-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт и результативную передачу, проведя на льду 18 минут 33 секунды с показателем полезности «+1». Всего в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко с коэффициентом полезности «-5».

В составе «Коламбуса» вторым по игровому времени стал российский защитник Владислав Гавриков, проведший на площадке 26 минут 42 секунды. Он не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «0».