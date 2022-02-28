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Малкин стал первой звездой матча с «Коламбусом»

Малкин стал первой звездой матча с «Коламбусом»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Форвард «Питтсубрга» Евргений Малкин в прошедшей встрече забросил шайбу и сделал голевую передачу. Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин провёл на льду 18 минут 33 секунды с показателем полезности «+1». Всего в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко с коэффициентом полезности «-5».

В составе «Коламбуса» вторым по игровому времени стал российский защитник Владислав Гавриков, проведший на площадке 26 минут 42 секунды. Он не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «0».

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