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«Айлендерс» разгромили «Анахайм». Сорокин сделал 34 сейва

«Айлендерс» разгромили «Анахайм». Сорокин сделал 34 сейва
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На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2022, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Добсон (Пажо, Палмьери) – 13:41 (5x5)   0:2 Сизикас (Джонстон, Клаттербак) – 21:33 (5x5)   0:3 Грин (Джонстон, Сизикас) – 51:43 (5x5)   0:4 Беллоуз (Вальстрём, Ахо) – 55:06 (5x5)

Канадец Ноа Добсон из «Айлендерс» открыл счёт в первом периоде матча. Во втором периоде Кейси Сизикас увеличил преимущество гостей. На 52-й минуте матча Энди Грин забросил третью шайбу своей команды. Киффер Беллоуз установил окончательный счёт на табло за четыре минуты до конца встречи.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провёл весь матч и отразил 34 броска.

«Нью-Йорк Айлендерс» в последних шести встречах одержал по три победы и поражения. В следующем матче команда в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш», встреча состоится 2 марта.

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