«Айлендерс» разгромили «Анахайм». Сорокин сделал 34 сейва

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 4:0.
Канадец Ноа Добсон из «Айлендерс» открыл счёт в первом периоде матча. Во втором периоде Кейси Сизикас увеличил преимущество гостей. На 52-й минуте матча Энди Грин забросил третью шайбу своей команды. Киффер Беллоуз установил окончательный счёт на табло за четыре минуты до конца встречи.
Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провёл весь матч и отразил 34 броска.
«Нью-Йорк Айлендерс» в последних шести встречах одержал по три победы и поражения. В следующем матче команда в гостях сыграет с «Колорадо Эвеланш», встреча состоится 2 марта.
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