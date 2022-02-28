Малкин второй раз в карьере забил в большинстве в трёх матчах подряд

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в прошедшей встрече забросил шайбу и сделал голевую передачу. Он забил в большинстве в третьем матче подряд. Это второй раз в карьере, когда он отличается в большинстве в трёх играх подряд.



Малкин также был признан первой звездой матча. Россиянин провёл на льду 18 минут 33 секунды с показателем полезности «+1». Всего в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых набрал 21 очко: забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач. Его коэффициент полезности составляет «-5».