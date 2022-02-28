В Федерации хоккея Финляндии заявили, что участие России и Беларуси в ЧМ-2022 невозможно

Федерация хоккея Финляндии заявила в пресс-релизе, что осудила действия России в Украине и начала переговоры с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и другими ключевыми странами по хоккею для оценки ситуации и возможных мер.
«Мы активно участвовали в этих дискуссиях в минувшие выходные, а также провели встречу с президентом ИИХФ Люком Тардиффом. Мы сообщили федерации хоккея Финляндии, что Россия и Беларусь будут полностью исключены из международной хоккейной деятельности, и что мы не будем играть против национальных сборных этих стран.
Мы также заявили, что Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира среди мужчин в Тампере и Хельсинки в мае», – цитирует председателя Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммелу официальный сайт Федерации.
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