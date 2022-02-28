Защитник «Йокерита» Меньшиков отреагировал на снятие команды с плей-офф КХЛ

Защитник «Йокерита» Виталий Меньшиков прокомментировал решение руководства снять команду с розыгрыша Кубка Гагарина.

«В связи со сложившейся ситуацией в мире, «Йокерит» принял решение не учавствовать в матчах плей-офф.



Сегодня вся команда и руководство собралась в раздевалке. Каждый из нас обескуражен происходящим и испытывает похожие чувства: горечь от внезапно закончившегося сезона, печаль от несбывшихся надежд, боль от утерянных возможностей. Мы все приняли известия о сложившихся событиях со слезами на глазах.



Позволю себе поделиться собственным мнением, что «Йокерит» – сильный претендент на Кубок Гагарина. И каждый участник команды достоин поднять его над головой…



Безусловно, эту досаду не соизмерить с той болью и страданиями, которые происходят сейчас в Украине.

Мы все хотим мира!» – написал Меньшиков в «Инстаграм».