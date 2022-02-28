Защитник «Йокерита» Меньшиков отреагировал на снятие команды с плей-офф КХЛ

Защитник «Йокерита» Виталий Меньшиков прокомментировал решение руководства снять команду с розыгрыша Кубка Гагарина.
«В связи со сложившейся ситуацией в мире, «Йокерит» принял решение не учавствовать в матчах плей-офф.
Сегодня вся команда и руководство собралась в раздевалке. Каждый из нас обескуражен происходящим и испытывает похожие чувства: горечь от внезапно закончившегося сезона, печаль от несбывшихся надежд, боль от утерянных возможностей. Мы все приняли известия о сложившихся событиях со слезами на глазах.
Позволю себе поделиться собственным мнением, что «Йокерит» – сильный претендент на Кубок Гагарина. И каждый участник команды достоин поднять его над головой…
Безусловно, эту досаду не соизмерить с той болью и страданиями, которые происходят сейчас в Украине.
Мы все хотим мира!» – написал Меньшиков в «Инстаграм».
- 28 февраля 2022
-
10:02
-
09:28
-
09:20
-
08:53
-
08:28
-
07:15
-
06:26
-
06:07
-
05:33
-
05:16
-
03:37
-
02:31
-
01:59
- 27 февраля 2022
-
23:56
-
23:04
-
22:38
-
21:33
-
20:52
-
20:24
-
19:38
-
18:38
-
18:08
-
17:30
-
16:58
-
16:30
-
15:19
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:11
-
14:01
-
13:59
-
13:54