Раст: чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Он играет на топ-уровне

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением об игре российского форварда Евгения Малкина.
«Мы можем видеть, что чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Джино играет на топ-уровне и чувствует это. В последнее время он великолепен и будет становиться ещё лучше», – цитирует Раста официальный сайт НХЛ на русском языке.
В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Форвард «Питтсубрга» Евргений Малкин в прошедшей встрече забросил шайбу и сделал голевую передачу.
Малкин также был признан первой звездой матча. Россиянин провёл на льду 18 минут 33 секунды с показателем полезности «+1». Всего в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко с коэффициентом полезности «-5».
- 28 февраля 2022
-
11:20
-
10:37
-
10:02
-
09:28
-
09:20
-
08:53
-
08:28
-
07:15
-
06:26
-
06:07
-
05:33
-
05:16
-
03:37
-
02:31
-
01:59
- 27 февраля 2022
-
23:56
-
23:04
-
22:38
-
21:33
-
20:52
-
20:24
-
19:38
-
18:38
-
18:08
-
17:30
-
16:58
-
16:30
-
15:19
-
15:07
-
15:01
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:11
-
14:01