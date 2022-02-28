Раст: чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Он играет на топ-уровне

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением об игре российского форварда Евгения Малкина.



«Мы можем видеть, что чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Джино играет на топ-уровне и чувствует это. В последнее время он великолепен и будет становиться ещё лучше», – цитирует Раста официальный сайт НХЛ на русском языке.



В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Форвард «Питтсубрга» Евргений Малкин в прошедшей встрече забросил шайбу и сделал голевую передачу.



Малкин также был признан первой звездой матча. Россиянин провёл на льду 18 минут 33 секунды с показателем полезности «+1». Всего в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко с коэффициентом полезности «-5».

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