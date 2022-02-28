Илья Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

Сегодня, 28 февраля, на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Гости одержали победу со счётом 4:0.



Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провёл весь матч и отразил все 34 броска. Эта встреча стала для вратаря пятой в сезоне, в которой он не пропустил ни одной шайбы. По итогам дня россиянин был признан первой звездой.

Вторая звезда дня — нападающий «Даллас Старз» Михаэль Раффль, у которого на счету две шайбы в матче с «Баффало» (4:2).



Третьей звездой дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, оформивший дубль в игре с «Аризоной» (5:3).