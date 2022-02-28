Кадейкин: думаю, в плей-офф мы увидим лучшую версию себя

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о подготовке команды к плей-офф.

«Готовимся к серии в обычном режиме. Долго не играли, придется включаться с первых игр.

Мыграли только один товарищеский матч, достаточно ли этого, чтобы почувствовать тонус? Конечно, хотелось бы большего. Регулярный чемпионат, когда игры идут через день, задаёт хороший ритм перед плей-офф. Одного матча за два месяца недостаточно, но что поделать? Да и товарищеские игры – это немного другое.

Я в нормальной форме. На Олимпиаде мы не катались с командой, потому что ребята готовились к играм, там своя направленность – тактические элементы, восстановление после матчей. У нас был другой формат работы, но каждый день был лёд, мы тренировались.

Сильно ли будет отличаться «Салават Юлаев» от себя самого образца минувшего года? Это глубокий вопрос. Не знаю, мы с начала сезона поменяли некоторые детали, пробовали новые вещи. Думаю, в плей-офф мы увидим лучшую версию себя. По крайней мере, к этому будем стремиться.

«Сибирь» – терпеливая команда. Думаю, из-за этого мы и проиграли. Казалось, что владеем инициативой, но соперник пересидел и сумел навязать нам свою игру. Будет много борьбы. Думаю, мы увидим вязкий, но интенсивный хоккей. Ключом к победе в этой серии станет движение и физическая готовность. Кто выдержит темп, тот и будет иметь преимущество контроля шайбы, игры в неравных составах. Мы к этому готовы.

Насколько важен кубковый опыт соперников по плей-офф? Опыт сам по себе не сможет повлиять на ситуацию. В любом случае будут какие-то действия, решения. Всё это в совокупности даст результат.

Тяжело ли будет собраться после двухмесячной паузы в чемпионате? Первый этап плей-офф займёт неделю-полторы времени, это очень короткий срок, особенно на фоне долгого отсутствия официальных матчей. Конечно, надо сконцентрироваться: кто быстрее войдет в игру, тот и будет иметь преимущество.



Какой главный опыт извлёк из участия в Олимпиаде? Это в любом случае опыт большого спортивного события. Удалось вживую посмотреть очень много игр, увидеть лучшие команды Европы. Можно было понять, куда движется хоккей. Было интересно.



Насколько возможно абстрагироваться от сложной ситуации в стране и сосредоточиться на игре? Конечно, от этого никуда не уйти. Ситуация далеко не стандартная, это всё вокруг нас. Наша работа, наша задача – зрителей, болельщиков, любителей хоккея хоть ненадолго переключить, дать позитивный момент, может, немного сменить фокус», – цитирует Кадейкина официальная группа «Салавата Юлаева» во «Вконтакте».