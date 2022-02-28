Квартальнов – о серии с «Авангардом»: в этом году хотелось бы побеждать на своей площадке

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке команды к серии плей-офф с «Авангардом».



Пока Барберио и Панюков не в общей группе. Думаю, увидим их в серии с «Авангардом». Линдхольм? Конечно, ждём, пока ситуация без изменений.

Что значит «без изменений»? Есть семейные моменты, я не могу их комментировать. Если у него всё наладится, то, наверное, он к нам приедет. Семейные дела, мы это понимаем – семья на первом месте. У него есть небольшие проблемы в семье. Игрок просит уехать, он принял для себя такое решение, нам насильно его оставлять? Нет.

Какое настроение у иностранных игроков? Все хотят остаться. Есть вопросы, которые они задают, мы с ними беседуем. Большой плюс, что все хотят играть. Работа идёт по плану.

Если кто-то из них решит уехать, как отнесусь к этому? Мы никого не можем насильно удерживать, человек сам принимает решение. Но есть такие вещи как команда, коллектив. Думаю, все будут играть.

Если иностранцы массово начнут уезжать, насколько это скажется на репутации лиги? Есть определённые моменты, мы не должны постоянно говорить «если». Сейчас мы идём таким путём, возникнут вопросы – будем их решать. Мы же не знали, что в прошлом сезоне возникнут сложности у Азеведо, сейчас – у Пера.

От чего будет зависеть преимущество команд в серии «Ак Барса» и «Авангарда»? Думаю, нас ждёт интересная серия, она и в прошлом году была такой. Мы знакомы с игрой «Авангарда», они знают нас. Единственный нюанс – плей-офф начинается сразу после большого перерыва. Да, провели контрольные матчи, но там накал не тот. Здесь должна и удача присутствовать, роль вратарей будет очень большой. Нюансов много – что-то они делают лучше, что-то мы. Жду интересную серию.

Задача на плей-офф? Мы никогда не думаем так далеко. Нас ждёт серьёзный соперник, мы к нему готовимся. Сейчас нас волнует «Авангард», а ставить максимальную или минимальную задачу – не правильно.

Последний год контракта с клубом? Работая в таких больших командах, как «Ак Барс», ты всегда испытываешь давление, находишься под прицелом. Готовишь команду, делаешь то, что считаешь нужным. Прекрасно понимаем, что все участники плей-офф хотят выиграть Кубок Гагарина. Я привык к этому давлению, справляюсь с ним.

Если «Ак Барсу» удастся пройти «Авангард» – это будет достойным отмщением? Мы уже забыли о прошлой серии, мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении. Каждая команда хочет победить. Мы сделали выводы из той серии, посмотрели какие-то моменты, где у нас что-то не получилось. Всё было по чуть-чуть.

Мы поменяли игру, в каких-то моментах действуем иначе. Понимаем, какой набрали состав, причём полностью собрали его к 27 декабря, подольше собирали команду. Ещё раз скажу – с первого вбрасывания начнётся интересная игра.

Прошлогодняя серия ознаменовалась семью гостевыми победами, как избежать поражений в этой домашней серии? Да, случилась такая необычная вещь. В этом году хотелось бы побеждать на своей площадке, будем стараться это осуществить.

Нас беспокоит игровая практика. Много ребят улетело в сборные на Олимпиаду, у «Авангарда» даже чуть больше. Думаю, все будут в одинаковых условиях. Кто быстрее приспособится – тот и выиграет. Волнует, что первый официальный матч после долгой паузы, но надеюсь, что всё получится», – цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.