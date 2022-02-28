Карандин: полезнее обсудить не санкции Гретцки и Гашека, а услышать Ковальчука и Жамнова

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о словах Уэйна Гретцки и Доминика Гашека о хоккейных санкциях в отношении России.



«Как воспринял слова Уэйна Гретцки и Доминика Гашека о том, что сборная России должна быть отстранена от молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне, а контракты с российскими легионерами НХЛ имеет смысл расторгнуть? Спокойно. Санкции нам воткнули везде, хоккей, судя по всему, не исключение. Неприятно, но нужно пережить.



В принципе, похожие события разворачивались и в СССР ещё в те времена, когда я судил. Были и бойкоты Олимпиад, и холодные войны. Рецепт тут только один — быть сильными и гнуть свою линию. Как только даём себе слабину — наступает развал, через который прошли в девяностые годы.



Удивлён таким политическим прессингом со стороны Гретцки и Гашека? Нет, не удивлён. Это мировая политика, в ней все роли заранее расписаны. Западный мир считает нас «варварами», тут никуда не деться, переубеждать бесполезно. Так было всегда.



Нужно заниматься развитием своего хоккея, воспитывать как можно больше талантов, удерживать их в стране, делать из них героев. В СССР именно так и было — каждый мальчишка мечтал стать Харламовым, Мальцевым, Якушевым. А сегодня в прессе мы только и читаем, что про НХЛ, тогда как КХЛ где-то на задворках и — давайте говорить честно — ведёт вялую политику, как, кстати, и телевидение КХЛ. В итоге — кризис нашего клубного хоккея.



Обсуждая политику — уходим от хоккейных дел. Намного полезнее обсудить не санкции Гретцки и Гашека, а противоречивые итоги выступления сборной России на Олимпиаде. На мой взгляд, сейчас крайне важно услышать выводы Ильи Ковальчука и Алексея Жамнова, понять, чего не хватило стране, лиге и лично им, чтобы сыграть в свой хоккей и сохранить олимпийский титул. Они же сейчас не во Флориде отдыхают, а в Москве работают, готовятся к отчёту.



В наше время великие Тарасов и Тихонов уделяли такому анализу огромное внимание, хотя результат обычно был золотым. А сейчас у нас пока тишина — словно бы и не было противоречивой Олимпиады, разве что в прессе все друг друга хвалят. Недальновидный подход.



Как объяснить молчание? Для меня это загадка. В российском хоккее пауза, плей-офф КХЛ стартует только весной. Идеальное время для того же Жамнова выступить с докладом, обсудить со специалистами каждую деталь, почерпнуть новый опыт. Поверьте, для отечественного хоккея это намного важнее, чем сотый комментарий по Гашеку или Гретцки», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

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