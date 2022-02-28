Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Iltalehti: Россия лишится ЧМ-2023 и МЧМ-2023, а также будет исключена из ИИХФ с Беларусью

Iltalehti: Россия лишится ЧМ-2023 и МЧМ-2023, а также будет исключена из ИИХФ с Беларусью
Комментарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишит российскую и белорусскую хоккейные федерации членства, сообщает издание Iltalehti.

Отмечается, что сборные России и Беларуси будут исключены из числа участников чемпионата мира 2022 в Финляндии, Австрия заменит Россию в матчах, которые пройдут в Хельсинки, а Франция займёт место Беларуси в группе, которая сыграет в Тампере. Матчи чемпионата мира, запланированные в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», принадлежащей Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, будут перенесены на старый стадион финской столицы — «Ледовая арена».

Также Россия лишится прав на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.

У России отберут все турниры, а сборная не поедет на ближайший ЧМ? Решение ИИХФ, онлайн У России отберут все турниры, а сборная не поедет на ближайший ЧМ? Решение ИИХФ, онлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022