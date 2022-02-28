Iltalehti: Россия лишится ЧМ-2023 и МЧМ-2023, а также будет исключена из ИИХФ с Беларусью

Международная федерация хоккея (ИИХФ) лишит российскую и белорусскую хоккейные федерации членства, сообщает издание Iltalehti.



Отмечается, что сборные России и Беларуси будут исключены из числа участников чемпионата мира 2022 в Финляндии, Австрия заменит Россию в матчах, которые пройдут в Хельсинки, а Франция займёт место Беларуси в группе, которая сыграет в Тампере. Матчи чемпионата мира, запланированные в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», принадлежащей Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, будут перенесены на старый стадион финской столицы — «Ледовая арена».



Также Россия лишится прав на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.