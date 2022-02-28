«Хочется задержаться в плей-офф как можно дольше». Разин — о серии с «Динамо» М

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал предстоящую серию первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».



«У нас была задача выйти в плей-офф, мы её успешно реализовали. Даже перевыполнили: ставили рекорды, радовали болельщиков своей игрой, приносили результат. Большинство наших ребят сделали шаг вперёд в своей карьере, мы задействовали много молодёжи. Останавливаться на этом никак не хочется, нужно ставить более высокие цели и задачи, поэтому в плей-офф входим в хорошем настроении и боевой готовности. Хочется задержаться в плей-офф как можно дальше, мы к этому готовились.



«Северсталь» не играла более месяца (товарищеские матчи не в счёт), в перерыве игроки были под серьёзными нагрузками. Удалось ли вернуться к боевой форме? Сейчас трудно об этом говорить. Товарищеские игры, которые мы провели, не дают полную картину, в каких именно физических кондициях находится команда. Игры с «Динамо» будут совершенно другие. Но хочется верить, что мы подвели к плей-офф команду, готовую на 100 процентов.



У «Динамо» есть плюсы и минусы. Молодёжь выросла за год. Я не думаю, что вся угроза будет исходить только от первого звена. Все звенья хорошие, и Рашевский в этом году… Паренёк взялся ниоткуда, является лидером команды. В этом году «Динамо» изменилось, но и мы стали лучше, это всем было видно. Борьба будет интересная», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.