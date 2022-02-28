Председатель хоккейной федерации Швеции заявил об отстранении России от этапов Евротура

Руководители хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии сообщили о решении не приглашать сборную России на оставшиеся этапы Евротура.



«Российское вторжение на Украину — это ужасная ситуация, и мы в хоккейном мире полностью поддерживаем народ Украины. Поэтому приглашение сборной России по хоккею на турниры Евротура в Стокгольм, Хельсинки и Прагу на данный момент совершенно немыслимо, о чём мы и договорились.



Шведская федерация хоккея работает над тем, чтобы заменить российскую команду на другую для участия в этапе Евротура, который пройдёт в Швеции», — заявил председатель шведской хоккейной федерации Андерс Ларссон на официальном сайте организации.



Отмечается, что данное решение распространяется на мужскую, женскую и юниорскую сборные России.