Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Северстали»: победа в Кубке Гагарина? Мы способны, у нас есть всё для этого

Капитан «Северстали»: победа в Кубке Гагарина? Мы способны, у нас есть всё для этого
Комментарии

Капитан и нападающий «Северстали» Егор Морозов сообщил о цели команды в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. В первом раунде четвертьфинала Запада череповецкий клуб встретится с московским «Динамо».

«Победа в Кубке Гагарина? Считаю, что мы на это способны, у нас для этого всё есть. У нас очень хороший коллектив, а это самый важный фактор. У нас нет равнодушных ребят, игры показывают, как мы бьёмся друг за друга. Сейчас в команде хорошая, рабочая атмосфера», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

Первый матч между «Северсталью» и московским «Динамо» пройдёт в среду, 2 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022