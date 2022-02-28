Капитан «Северстали»: победа в Кубке Гагарина? Мы способны, у нас есть всё для этого

Капитан и нападающий «Северстали» Егор Морозов сообщил о цели команды в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. В первом раунде четвертьфинала Запада череповецкий клуб встретится с московским «Динамо».



«Победа в Кубке Гагарина? Считаю, что мы на это способны, у нас для этого всё есть. У нас очень хороший коллектив, а это самый важный фактор. У нас нет равнодушных ребят, игры показывают, как мы бьёмся друг за друга. Сейчас в команде хорошая, рабочая атмосфера», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.



Первый матч между «Северсталью» и московским «Динамо» пройдёт в среду, 2 марта, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.