Чайковски: Шор задумывается об уходе из «Сибири». Наблюдаем за происходящим, мы хотим мира

Словацкий защитник «Сибири» Михал Чайковски рассказал об отношении к ситуации с военными действиями на территории Украины, а также задумывается ли об уходе из клуба Континентальной хоккейной лиги.



«В настоящий момент мы готовимся к плей-офф, но американец Ник Шор подумывает об уходе из клуба.



В настоящий момент я не принял никакого решения. Посмотрим, как изменится ситуация. Конечно, мы все наблюдаем за тем, что происходит. Никто не хочет войны, мы хотим мира», — приводит слова Чайковски Sportnet.



В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний словак провёл 42 матча (2 из них — за московское «Динамо»), в которых набрал 12 (3+9) очков при показателе полезности «+1».



В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина — 2022 «Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым».