Кудашов: есть опасения, что легионеры не доиграют сезон? Они у всех есть, такая ситуация

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил состояние команды перед первым раундом плей-офф Кубка Гагарина с «Северсталью».



«Состояние команды оценим только в играх. Был проведён плановый тренировочный процесс. Физическое состояние нормальное. К плей-офф готовы.



Станислав Галиев сегодня не принимал участие. Почему? И как оценю состояние Антона Ведина? Со Стасом ничего страшного. Просто пропускал тренировку. По Ведину будем смотреть и думать. Участие в первом матче под вопросом.



По вратарской позиции каждый день будем смотреть. Форма олимпийцев нормальная, хоккейная. Кроме шуток, все готовы, все понимают. Да, много сил отдали, но была неделя, поэтому ребята пришли в себя.



Мы узнали, что у нас будет «Северсталь» недели три назад, поэтому готовились к ним. Это очень сильная команда, с хорошим подбором игроков, обученная, быстрая. Собиралась не один год. Мы готовимся очень серьёзно к сопернику.



Есть ли опасения, что легионеры могут не доиграть сезон? У вас они есть? Значит, они у всех есть. Такая ситуация в мире. Столько новостей вокруг… Сегодня все ребята были в составе, поэтому мы готовимся к первому матчу, который пройдёт послезавтра, 2 марта», — цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».