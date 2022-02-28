Фазель: спортивные федерации наказывают спортсменов. Это печальный день

Почётный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о возможном исключении России из ИИХФ.



«Для меня спорт – это способ объединения людей. Вспомните Олимпийские игры, барона Де Кубертена, олимпийский дух… Когда Де Кубертен возродил Олимпиаду в 1896 году, он делал это, чтобы сблизить людей, в этом и есть смысл спорта. Олимпийские ценности – это дружба, уважение и выдающееся мастерство в нашей спортивной семье.



Мы видели объединение спортсменов в Пекине, а сейчас я вижу реакцию различных спортивных федераций, которые наказывают спортсменов. Я на 100% уверен, что никто из спортсменов не поддерживает войну. Это очень печальный день для меня.



Это печальный момент в истории ИИХФ. Даже в холодную войну Советский союз играл с США, с Канадой. Даже в такой напряжённой ситуации, как сегодня, спорт должен нести посыл о мире и объединении людей. Было много возможностей так поступить [исключить кого-то из ИИХФ], потому что в мире было много войн, и вот теперь мы это делаем. Очень грустно слышать, что люди хотят сделать», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.