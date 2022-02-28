Фазель: если мы разрушим спорт, как мы потом снова сможем объединить людей?

Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал возможное лишение России чемпионата мира — 2023 и молодёжного чемпионата мира — 2023, а также исключение из числа участников мирового первенства 2022 года и ИИХФ.
«Я не знаю, какое решение примет ИИХФ. Сейчас надо сохранять спокойствие и ждать решение. Есть правила и положения, о которых нельзя забывать. Но ещё рано о чём-то говорить. Посмотрим, какие основания они могут найти, но вы сами видите, как спортивные федерации исключают спортсменов… Не в этом смысл спорта, войне в спорте не место.
Я понимаю, что люди на эмоциях. Всё это очень сложно, ситуация на Украине очень драматична. Но если мы разрушим спорт, как мы потом снова сможем объединить людей? Я сам спортсмен, жил во времена холодной войны, даже в самых тяжёлых ситуациях мы играли друг с другом», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 28 февраля 2022
-
23:39
-
23:29
-
23:18
-
23:09
-
22:52
-
22:35
-
22:29
-
22:19
-
22:08
-
21:43
-
21:15
-
20:42
-
20:22
-
19:54
-
19:34
-
19:04
-
18:49
-
18:14
-
18:13
-
17:58
-
17:42
-
17:18
-
17:13
-
17:05
-
16:27
-
15:47
-
15:13
-
15:02
-
14:50
-
14:08
-
13:58
-
12:59
-
12:11
-
11:20
-
10:37