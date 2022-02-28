Фазель: если мы разрушим спорт, как мы потом снова сможем объединить людей?

Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал возможное лишение России чемпионата мира — 2023 и молодёжного чемпионата мира — 2023, а также исключение из числа участников мирового первенства 2022 года и ИИХФ.



«Я не знаю, какое решение примет ИИХФ. Сейчас надо сохранять спокойствие и ждать решение. Есть правила и положения, о которых нельзя забывать. Но ещё рано о чём-то говорить. Посмотрим, какие основания они могут найти, но вы сами видите, как спортивные федерации исключают спортсменов… Не в этом смысл спорта, войне в спорте не место.



Я понимаю, что люди на эмоциях. Всё это очень сложно, ситуация на Украине очень драматична. Но если мы разрушим спорт, как мы потом снова сможем объединить людей? Я сам спортсмен, жил во времена холодной войны, даже в самых тяжёлых ситуациях мы играли друг с другом», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.