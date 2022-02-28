Главный арбитр КХЛ рассказал о судействе в предстоящем плей-офф Кубка Гагарина

В Москве состоялся судейский семинар Континентальной хоккейной лиги перед стартом плей-офф сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт КХЛ.



«Регулярный чемпионат судьи отработали на твёрдую четвёрку. Средний уровень судейства в лиге на хорошем уровне. Не хочется их недооценить или перехвалить, но надеемся, что они здорово покажут себя в плей-офф. Мы показали им те же материалы, что и руководителям клубов КХЛ перед стартом матчей навылет. Сделали акцент на том, чтобы игроки высокой квалификации могли показать своё мастерство, чтобы команды не могли использовать тактику мелкого фола. Поговорили о моментах, которые разбирали в течение сезона.



В этом плей-офф мы продолжим практику публикации разъяснений на сайте КХЛ – каждый видеопросмотр будем дополнительно объяснять, прикладывая видеоматериалы. Это, как мы говорим, must have, обязательная вещь. Прежде всего для болельщиков и массмедиа, чтобы они понимали, почему было принято то или иное решение», — заявил главный судья КХЛ Алексей Анисимов.