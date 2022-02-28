«Флорида» заключила контракт с экс-защитником «Йокерита»

«Флорида Пантерз» заключила контракт с защитником Петтери Линдбомом, сообщает твиттер-аккаунт CapFriendly.
Ранее 28-летний финн выступал за «Йокерит» в Континентальной хоккейной лиге, ранее расторгнув контракт с клубом.
Отмечается, что «Флорида» выставила Линдбома на драфт отказов, так как это является обязательным условием для его возвращения в Национальную хоккейную лигу, даже если «Пантерз» планируют оставить его в своём составе.
В досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ защитник принял участие в 45 встречах за «Йокерит», в которых набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «-2». Этот сезон стал первым для Линдбома в лиге, ранее он выступал за клубы швейцарского чемпионата, «Сент-Луис Блюз» в НХЛ, а также за «Йокерит», когда тот выступал в финской лиге.
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