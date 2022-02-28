НХЛ приостановила отношения с бизнес-партнёрами из России и работу русскоязычных соцсетей

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением, касающимся ситуации с военными действиями на территории Украины.
«Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России на Украину и призывает к скорейшему мирному урегулированию конфликта. Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнёрами из России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиасайтов. Кроме того, мы прекращаем рассматривание России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ.
Мы также обеспокоены благополучием российских игроков, которые выступают в НХЛ от имени своих клубов, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в крайне тяжёлом положении», — говорится в заявлении.
- 28 февраля 2022
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