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НХЛ приостановила отношения с бизнес-партнёрами из России и работу русскоязычных соцсетей

НХЛ приостановила отношения с бизнес-партнёрами из России и работу русскоязычных соцсетей
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Национальная хоккейная лига выступила с заявлением, касающимся ситуации с военными действиями на территории Украины.

«Национальная хоккейная лига осуждает вторжение России на Украину и призывает к скорейшему мирному урегулированию конфликта. Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнёрами из России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиасайтов. Кроме того, мы прекращаем рассматривание России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ.

Мы также обеспокоены благополучием российских игроков, которые выступают в НХЛ от имени своих клубов, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в крайне тяжёлом положении», — говорится в заявлении.

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