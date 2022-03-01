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«Торонто» победил «Вашингтон», у Овечкина — одна голевая

«Торонто» победил «Вашингтон», у Овечкина — одна голевая
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

Счёт в матче открыли гости благодаря голу Майкла Бантинга на 3-й минуте матча. На 17-й минуте счёт сравнял Конор Шири. На 19-й минуте вновь вывел вперёд гостей Вильям Нюландер. Через минуту ещё и забил Джастин Холл. На 31-й минуте одну шайбу отыграл Том Уилсон с передачи российского нападающего Александра Овечкина. На 42-й минуте он оформил дубль, сравняв счёт. На 57-й минуте забил Расмус Сандин, а точку в матче поставил Пьер Энгвалль на 59-й минуте.

Илью Самсонова заменили после первого периода, у него 7 сейвов. Дмитрий Орлов очков не набрал, У Евгения Кузнецова коэффициент полезности – «-4». Илья Михеев отдал одну голевую передачу, Илья Любушкин заработал коэффициент полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бантинг (Марнер, Сандин) – 02:35 (5x5)   1:1 Шири (Бекстрём, Карлсон) – 16:23 (5x5)   1:2 Нюландер (Таварес, Керфут) – 18:49 (5x5)   1:3 Холл (Марнер, Райлли) – 19:58 (5x5)   2:3 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 30:11 (5x4)   3:3 Уилсон (Фегервары, Карлсон) – 41:44 (4x5)   3:4 Сандин (Холл, Таварес) – 56:37 (4x4)   3:5 Энгвалль (Михеев) – 58:59 (en)
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