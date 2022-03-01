«Торонто» победил «Вашингтон», у Овечкина — одна голевая

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.



Счёт в матче открыли гости благодаря голу Майкла Бантинга на 3-й минуте матча. На 17-й минуте счёт сравнял Конор Шири. На 19-й минуте вновь вывел вперёд гостей Вильям Нюландер. Через минуту ещё и забил Джастин Холл. На 31-й минуте одну шайбу отыграл Том Уилсон с передачи российского нападающего Александра Овечкина. На 42-й минуте он оформил дубль, сравняв счёт. На 57-й минуте забил Расмус Сандин, а точку в матче поставил Пьер Энгвалль на 59-й минуте.



Илью Самсонова заменили после первого периода, у него 7 сейвов. Дмитрий Орлов очков не набрал, У Евгения Кузнецова коэффициент полезности – «-4». Илья Михеев отдал одну голевую передачу, Илья Любушкин заработал коэффициент полезности «+1».