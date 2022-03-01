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Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»
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В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 7:2.

Примечательно, что на старте 2-го периода отличиться удалось 20-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали форвард Бо Хорват и защитник Брэд Хант. Для экс-игрока санкт-петербургского СКА это уже девятая заброшенная шайба в нынешнем сезоне, также на его счету пять результативных передач (14 очков) при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафного времени в 52 встречах.

Также за гостей ещё забил Таннер Пирсон. У хозяев же заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Йеспер Боквист, Райан Грейвз, Йеспер Братт и Даги Хэмилтон.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Хьюз – 09:15 (5x5)   2:0 Шарангович (Мерсер, Хьюз) – 15:24 (5x5)   3:0 Мерсер (Братт, Хишир) – 17:45 (5x4)   3:1 Подколзин (Хорват, Хант) – 21:36 (5x5)   4:1 Боквист (Юнссон, Грейвз) – 23:08 (5x5)   5:1 Грейвз (Шарангович) – 25:07 (5x5)   6:1 Братт (Заха, Хишир) – 26:19 (5x5)   6:2 Пирсон (Хант, Миллер) – 28:14 (5x5)   7:2 Хэмилтон (Боквист, Татар) – 51:42 (5x5)
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