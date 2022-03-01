Гол Подколзина не помог «Ванкуверу» уйти от поражения в матче с «Нью-Джерси»

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 7:2.



Примечательно, что на старте 2-го периода отличиться удалось 20-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали форвард Бо Хорват и защитник Брэд Хант. Для экс-игрока санкт-петербургского СКА это уже девятая заброшенная шайба в нынешнем сезоне, также на его счету пять результативных передач (14 очков) при показателе полезности «+5» и 16 минутах штрафного времени в 52 встречах.



Также за гостей ещё забил Таннер Пирсон. У хозяев же заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Йеспер Боквист, Райан Грейвз, Йеспер Братт и Даги Хэмилтон.