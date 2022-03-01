Овечкин и Кузнецов закончили матч с «Торонто» с показателем полезности «-4»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.



Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов закончили этот матч с показателем полезности «-4». Они стали худшими игроками матча по этому критерию.



Счёт в матче открыли гости благодаря голу Майкла Бантинга на 3-й минуте матча. На 17-й минуте счёт сравнял Конор Шири. На 19-й минуте вновь вывел вперёд гостей Вильям Нюландер. Через минуту ещё и забил Джастин Холл. На 31-й минуте одну шайбу отыграл Том Уилсон с передачи российского нападающего Александра Овечкина. На 42-й минуте Уилсон оформил дубль, сравняв счёт. На 57-й минуте забил Расмус Сандин, а точку в матче поставил Пьер Энгвалль на 59-й минуте.