Александр Овечкин провёл 1250-й матч в НХЛ, превзойдя достижение Скотта Хартнелла
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.
В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1250-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он обошёл Скотта Хартнелла по количеству матчей в НХЛ и вышел на 91-е место в истории лиги по этому показателю.
Теперь капитан столичной команды делит эту позицию с защитником «Далласа» Райаном Сутером. Ближайшей целью для них является результат знаменитого в прошлом финского форварда Яри Курри (1251).
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