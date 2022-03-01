Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче с «Торонто» Уилсон повторил редкое достижение Оши и Овечкина

В матче с «Торонто» Уилсон повторил редкое достижение Оши и Овечкина
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

Дублем в составе столичной команды отметился канадский нападающий Том Уилсон. Примечательно, что форварду «Вашингтона» удалось по разу отличиться как при игре в большинстве, так и в меньшинстве. За последние 10 лет Уилсон стал всего третьим игроком в истории «Кэпиталз», кому покорилось подобное достижение. В ноябре 2016 года такой набор собрал американский нападающий Ти Джей Оши, а в октябре 2021 года аналогичным достижением отметился капитан команды россиянин Александр Овечкин.

Новость по теме
Овечкин сократил отставание от Халла до 7 баллов по набранным очкам за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022