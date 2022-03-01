В матче с «Торонто» Уилсон повторил редкое достижение Оши и Овечкина

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.

Дублем в составе столичной команды отметился канадский нападающий Том Уилсон. Примечательно, что форварду «Вашингтона» удалось по разу отличиться как при игре в большинстве, так и в меньшинстве. За последние 10 лет Уилсон стал всего третьим игроком в истории «Кэпиталз», кому покорилось подобное достижение. В ноябре 2016 года такой набор собрал американский нападающий Ти Джей Оши, а в октябре 2021 года аналогичным достижением отметился капитан команды россиянин Александр Овечкин.