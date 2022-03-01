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Лавиолетт — о 3:5 с «Торонто»: есть разочарование. «Вашингтону» нужно становиться лучше

Лавиолетт — о 3:5 с «Торонто»: есть разочарование. «Вашингтону» нужно становиться лучше
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5).

«Есть разочарование от итогов матча. Мы не смогли показать лучшую игру на своём льду. Нужно становиться лучше.

Концовка первого периода была тяжёлой. Вся игра была напряжённой. Думаю, что мы создавали много моментов, сражались до конца встречи, но две пропущенные шайбы ближе к концу первого периода сыграли с нами плохую шутку», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 65 очков после 55 проведённых встреч. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз» (4 марта, 3:00 мск).

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