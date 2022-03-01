«Скорее, вред нанесён финскому и латвийскому хоккею». А. Медведев — о выходе клубов из КХЛ

Первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев прокомментировал выход финского «Йокерита» и рижского «Динамо» из состава участников КХЛ, а также отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований.



«КХЛ преодолеет эту ситуацию, и, скорее, вред будет нанесён латвийскому и финскому хоккею. Попирается фундаментальный принцип, что спорт должен быть вне политики. То, что наш хоккей будет развиваться дальше, я нисколько не сомневаюсь.



Сборные России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах? Надо посмотреть, как это будет дальше развиваться. Быть может, за таким решением стоит желание включить Францию в число участников чемпионатов мира», — приводит слова Медведева ТАСС.



Отметим, что президент ИИХФ Люк Тардиф ранее возглавлял Федерацию хоккея Франции.